تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة قانون حماية التراث الثقافي

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة قانون حماية التراث الثقافي.

وحسب بيان للوزارة، كلفت الوزيرة اللجنة بصياغة نص جديد يرتكز على تعديلات عميقة للقانون 98-04. أو إصدار قانون تراث ثقافي جزائري جديد إذا تعدت التعديلات نسبة معينة من مواد القانون الساري المفعول.

بالإضافة إلى ضبط المصطلحات القانونية بما فيها المفاهيم الجديدة المتعلقة بحماية وتثمين التراث الثقافي.

واصدار قانون لحماية التراث الثقافي الجزائري يواكب التحديات والرهانات. وتبسيط إجراءات تصنيف التراث الثقافي المادي وغير المادي.

وكذا تجسيد البعد الاقتصادي في استغلال التراث الثقافي. وتنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حفظ وحماية التراث الثقافي.

كما أكدت الوزيرة على ضرورة توظيف مخرجات الجلسات الوطنية والتوصيات المنبثقة عنها. واحترام مطابقة النص القانوني مع النص الدستوري لاسيما بعد دسترة التراث الثقافي في دستور 2020.