تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية برئاسة الوزيرة زرواطي

نصّبت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة استراتيجيات مكافحة التغيرات المناخية وتأثيراتها على التنمية بالجزائر، برئاسة وزيرة البيئة.

وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والطاقة والصناعة والتعليم العالي، وممثلا عن المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي.

حيث تأتي اللجنة الوطنية للمناخ لضمان التنسيق، ومتابعة السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية وتقييمها، واقتراح إجراءات تسعى لضمان

تنفيذ الإلتزامات التي اتّخذتها الجزائر، في إطار الإتفاقية إطار، للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية والهيئات الدولية، بشأن مسائل التغيرات المناخية.

أين يطمح التزام الجزائر إلى المساهمة في الخفض من انبعاث الغازات المسببة للإحتباس الحراري، ين 7 و22 بالمائة آفاق 2030.

وقد تعهّدت الجزائر بدعم المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى خفض الغازات المسببة للإحتباس الحراري، على الرغم من أنها تساهم

منذ مدة طويلة في التخفيف من الغازات المسببة لهذه الظاهرة، من خلال ترجيح للغاز الطبيعي.