تنصيب اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد المخطط الوطني للشباب 2025-2029

نصب وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، اليوم الخميس اللجنة متعددة القطاعات المكلفة. بإعداد المخطط الوطني للشباب 2025-2029 الذي يرمي إلى تعزيز دور الشباب في مختلف المجالات وإشراكه في صنع القرار.

وبالمناسبة، أكد حيداوي أن هذه اللجنة التي “تضم ممثلين عن 24 قطاع

وزراي ستعكف في غضون شهرين على صياغة مخطط وطني للشباب 2025-2029. يرمي إلىالمساهمة بفعالية في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجال تمكين الشباب في مختلف المجالات وإشراكه في صنع القرار”.

ولتجسيد ذلك، أسدى الوزير جملة من التوجيهات, لأعضاء هذه اللجنة التي يرأسها

والتي تمحورت حول ضرورة الاعتماد على منهجية عمل واضحة المعالم. تمكن من تحقيق

الأهداف المسطرة بكل فعالية سيما من خلال التركيز على وضع مؤشرات لتقييم

ومتابعة الأداء ميدانيا مع التركيز على وضع آليات لقياس نتائج وأثر هذا

البرنامج على الشباب.