تنصيب اللواء أحمد مرزوڤ قائدا جديدا للمدرسة العليا للبحرية بتامنفوست

أشرف اليوم الأحد، اللواء بن مداح محفوظ قائد القوات البحرية بالمدرسة العليا البحرية بتامنفوست، على مراسم تنصيب اللواء أحمد مرزوڤ قائدا جديدا للمدرسة العليا للبحرية خلفا للواء مليزي رحال.

وبعد مراسم الإستقبال، قام قائد القوات البحرية بتفتيش المربعات المصطفة بساحة العلم، والإشراف على تسليم علم المدرسة للقائد الجديد.

كما عقد قائد القوات البحرية إجتماعا ضم إطارات المدرسة، أين أثنى من خلاله على الجهود المبذولة من طرف أفراد القوات البحرية في سبيل خدمة الجيش الوطني الشعبي، وكذا حثهم على القيام بالمهام المنوطة بالصرامة اللازمة والتحلي بالقيم النبيلة إقتداءً بأسلافهم من الشهداء.