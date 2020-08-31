تنصيب اللواء سالمي باشا قائدا للأكاديمية العسكرية لشرشال

أشرف اللواء عمار عثامنية، قائد القوات البرية، على مراسم تسليم واستلام القيادة على مستوى الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل “هواري بومدين”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، تم تنصيب اللواء سالمي باشا قائدا للأكاديمية خلفا للواء سليم قريد.

وبعد مراسم الاستقبال وتقديم التحية الشرفية، توجه اللواء قائد القوات البرية، إلى ساحة العلم للأكاديمية أين قام بتفتيش المربعات المصطفة.

لتبدأ بعدها مراسم تسليم واستلام السلطة بين القائد النازل اللواء سليم قريد، والقائد الصاعد اللواء سالمي باشا.

وبعد قراءة كلمة التنصيب من طرف اللواء قائد القوات البرية، تم تسليم واستلام علم الأكاديمية إلى القائد الصاعد.

ليقوم بعدها اللواء قائد القوات البرية، بعقد لقاء توجيهي مع إطارات الأكاديمية.

واختتمت مراسم التنصيب، بمصادقة اللواء قائد القوات البرية على محاضر تسليم واستلام السلطة بين القائدين والإمضاء على السجل الذهبي للأكاديمية.