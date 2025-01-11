أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على التنصيب الرسمي لقائد الحرس الجمهوري بالنيابة.

وتم تنصيب اللواء طاهر عياد قائدا للحرس الجمهوري بالنيابة خلفا للفريق أول بن علي بن علي.

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