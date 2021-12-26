أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الأحد، على مراسم التنصيب الرسمي للواء عبد العزيز هوام، قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، تم تنصيب اللواء عبد العزيز هوام قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، خلفا للواء عمار عمراني.

طالع أيضا:

الفريق شنقريحة: ضمان الأمن الوطني مسؤولية كل الجزائريين

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، إن الانخراط في واجب ضمان الأمن الوطني. ليس حكرا على مؤسسات معينة من الدولة وإنما هي مسؤولية كل الجزائريين.

وجاء ذلك، في كلمة للفريق، على هامش إشرافه على إفتتاح أشغال ملتقى. بعنوان: “التهديدات الجديدة في الساحل الافريقي وانعكاساتها على الأمن الوطني للجزائر”، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، الأربعاء الماضي.

كما لفت الفريق السعيد شنقريحة، إلى إن مقدار المسؤولية التي تقع على عاتق النخب الوطنية الإدارية. والأكاديمية والإعلامية، أكبر من تلك المنوطة بغيرهم.

في حين شدد الفريق، أنه يجب على هذه النخبة أن تقوم بدورها على أكمل وجه كل في موقعه وفي حدود صلاحياته.

وأشاد الفريق، بالجهود الجبارة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي عبر حدود الوطن المديدة. وعيا منهم بثقل الأمانة التي يتحملونها تجاه أمتهم العريقة، التي يتشرفون بالانتماء إليها.

الفريق شنقريحة: محاولات ضرب اللحمة الوطنية باءت بالفشل الذريع وانقلبت على أصحابها

وأكد الفريق، بأنّ كل محاولات ضرب اللحمة الوطنية قد باءت بالفشل الذريع وانقلبت على أصحابها. وأن التلاحم القوي بين أفراد الأمة هي أقوى صفعة توجه للحالمين بالمساس بالوحدة الوطنية.

وأورد الفريق: “هذا الانتماء الذي أصبح هدفا للتشكيك والتشويه من أطراف خارجية حاقدة، تحاول عبثا نفي اللحمة الوطنية بين الجزائريين، كأمة واحدة مُوحّدة، ضاربة في أعماق التاريخ”.

كما أضاف الفريق: “إلا أنّ هذه المحاولات البائسة واليائسة انقلبت على أصحابها. لأنها لم تزد الجزائريين إلا تلاحُما فيما بينهم، وإدراكا لمخططات الأعداء الحقيقيين للوطن. الذين يتخذون من التضليل الفكري والإعلامي وسيلة للوصول إلى أهدافهم الهدّامة”.

وتابع الفريق: “فهذا التلاحم القوي بين أفراد الأمة الواحدة عند المحن والأزمات، هو أقوى صفعة يمكن أن تُوجّه للعابثين، الذين يحلُمون بضرب الوحدة الوطنية للجزائر”.

السعيد شنقريحة يعلن عن الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى

كما أعلن الفريق، عن الإفتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى. لتتوالى، عقب ذلك، المحاضرات، التي تمحورت في مجملها حول آخر تطورات الوضع السائد بمنطقة الساحل الإفريقي والمخاطر الكبيرة الناتجة عن استمرار حالة اللااستقرار الأمني وأبعاده الجيوسياسية المدمرة على المنطقة.

وكذا استشراف المآلات المحتملة للصراعات المتعددة الأشكال، وكيفيات مواجهتها والتصدي لها وفق الأطر الشرعية والقانونية التي تراعي المصلحة العليا لشعوب المنطقة.

كما تخللت المداخلات، مناقشات وتدخلات لأخصائيين وإطارات قدّموا تصورات وأفكارا ساهمت في إثراء فعاليات الملتقى.