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تنصيب اللواء محمد الطيب براكني قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية بوهران

بقلم نسرين محفوف
تنصيب اللواء محمد الطيب براكني قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية بوهران
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أشرف اليوم الإثنين، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول، السعيد شنقريحة، على تنصيب اللواء محمد الطيب براكني. قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية بوهران.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني أنه “باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون. أشرف اليوم الإثنين، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول، السعيد شنقريحة، على تنصيب اللواء محمد الطيب بركاني. قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية بوهران”.

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