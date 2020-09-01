تنصيب اللواء محمد عمر قائدا جديدا لمدرسة القيادة والأركان

أشرف اللواء عمار أعثامنية، قائد القوات البرية، على مراسم التنصيب الرسمي للواء محمد عمر قائدا جديدا لمدرسة القيادة والأركان بتمنتفوست.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، خلف اللواء محمد عمر، اللواء عبد الرحمن بن الصغير.

وتوجّه اللّواء قائد القوات البرية، بعد مراسم الاستقبال وتقديم التحية العسكرية الشرفية بمدخل المدرسة، إلى ساحة العلم أين قام بتفتيش المربعات المصطفة بها، لتبدأ بعدها مراسم التنصيب.

وبعد كلمة التنصيب، أشرف قائد القوات البرية على تسليم راية المدرسة إلى القائد الجديد.

ليقوم بعدها بعقد لقاء توجيهي مع إطاراتها، قبل أن تختتم المراسم بالمصادقة على محضر التنصيب والتوقيع على السجل الذهبي للمدرسة، يضيف البيان.