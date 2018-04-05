تنصيب اللّجنة الاستشارية للوقاية من الإعاقة

تم اليوم الخميس بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تنصيب “اللجنة الوطنية الاستشارية للوقاية من الإعاقة”.

اللجنة ستتكفل بتقييم ومتابعة مختلف البرامج متعددة القطاعات للوقاية من الإعاقة والعوامل المسببة لها.

في هذا السياق، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أنّ هذه اللجنة هي “نقطة جامعة في مجال الوقاية من الإعاقة”.

حيث انها ستتكفل بتنسيق متابعة وتقييم مختلف النشاطات والبرامج متعددة القطاعات والتخصصات للوقاية من الإعاقة والعوامل المسببة أو المشددة لها.

سيما المرتبطة بقرابة الدم، الأمراض الوراثية والخطيرة، التشوهات الجينية، الولادة المبكرة، حوادث المرور والادمان على المخدرات.

وأضافت في هذا الإطار أن الوقاية من الاعاقة هي مقاربة استراتيجية تخص سيما قطاعات الداخلية، الصحة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وكذا الشباب والرياضة، وتهدف الى تحقيق مجتمع اندماجي وحقوق واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المساهمة الاجتماعية.

وأشارت الوزيرة الى أنه سيتم دعم هذه اللجنة ، بالشبكة المحلية الطبية الاجتماعية التي ستوضع لدى مديريات النشاط الاجتماعي للولايات.

وستتكون من مختلف المتدخلين الجواريين في مجال الوقاية، الكشف التشخيص والتكفل بالإعاقة.

وستوكّل لهذه الشبكة مهام التنسيق والتقييم على المستوى المحلي، استقبال وتوجيه الأشخاص المعوقين. وكذا تسهيل وصولهم إلى المصالح والخدمات المتعلقة بالوقاية من الإعاقة.