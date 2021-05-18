تنصيب المجلس الإستشاري للتراث الثقافي بأوبرا الجزائر “بوعلام بسايح”

سيتم عشية اليوم الثلاثاء، تنصيب المجلس الاستشاري للتراث الثقافي بأوبرا الجزائر “بوعلام بسايح“.

ويأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الثقافة، الخاصة باستحداث هياكل تنظيمية تساهم في حماية التراث الثقافي والمحافظة على أبعاده وتفاصيله.

وسيحضر حفل التنصيب إطارات وزارة الثقافة والفنون رفقة فاعلين ومهتمين ومساهمين في مجال التراث الثقافي.

كما يأتي إنشاء المجلس الاستشاري للتراث الثّقافي، الذي يعدّ الأول من نوعه فيى تاريخ الجزائر، في سياق الانتقال إلى مستوى آخر من الإجراءات التنظيمية والوسائل الحِمائية التي تمس التراث الثّقافي، كما أنه يأتي ليثمّن مساعي الوزارة للنهوض بالتراث الثقافي نحو مكانته الطبيعية ودوره المؤثر في حماية الوحدة الفكرية والحضارية، الأمر الذي لا يتم إلا بتظافر الجهود ومشاركة الجميع، بحكم أن التراث ملكية سيادية عامة، كما يعتبر المجلس دافعا للارتقاء بالأداء من خلال أهدافه التي تم الحرص على أن تراعي جميع المحاور العامة للتراث الثقافي بجميع تصنيفاته، مع اعتبار الشراكة أمرا محوريا يعزز من صيغ المحافظة والتثمين والحماية.