تم تنصيب المجلس الوطني لترقية الصادرات خارج المحروقات، بحضور وزير التجارة سعيد جلاب، اليوم السبت، بالعاصمة.

ويتكفل المجلس باتخاذ جميع القرارات الرامية، إلى تطوير الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين.

ويضم المجلس الذي يخضع لسلطة الوزير الأول، ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، والمتمثلة في وزارة التجارة والمالية والداخلية والجماعات المحلية والشؤون الخارجية والنقل والأشغال العمومية.

بالإضافة إلى رؤساء الغرف الوطنية للفلاحة، والصيد البحري وتربية المائيات، والصناعات التقليدية والحرف.

وكذا ممثلين عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وكذا الجمارك الجمعية الوطنية للمصدرين، والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية.

وجاء انشاء هذا المجلس، وتحديد تشكيلته وصلاحياته بموجب المرسوم التنفيذي “173-04″، الصادر بتاريخ 12 يونيو 2004 .

و ينص المرسوم، على أن هدف المجلس، تتمثل في تشجيع وتنويع وزيادة الصادرات خارج المحروقات، من حيث النوعية و الكمية.