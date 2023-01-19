تنصيب المجموعة البرلمانية الجزائر – بنغلاديش

أشرف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، بمقر المجلس، على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة ” الجزائر-بنغلاديش“.

وحضر التنصيب سفير بنغلاديش لدى الجزائر محمد ذو القرنين. الى جانب المديرة الفرعية لآسيا الجنوبية بوزارة الخارجية والجلية الوطنية بالخارج عبابسة نوال.

وفي كلمة له، ثمن نائب الرئيس عراقة العلاقات الأخوية بين الجزائر وبنغلاديش. كما رحب بتفعيل رئيس المجلس الشعبي الوطني للآليات التي تسمح بتنمية التعاون البرلماني بينهما.

وأكد بودن في نفس السياق ضرورة تكريس التوجيهات الحكيمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. لمواكبة للتطورات والظروف الجيوسياسية الدولية. مؤكدا أهمية التعاون الثنائي في دفع المبادرات بين الطرفين ووضع أطر قانونية. تنظم العلاقات وتعزز التعاون الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار.

وبعدما أشاد سعادة السفير بالعلاقات الثنائية التاريخية، شكر دعم الجزائر المتواصل لبلاده. وأعرب عن أمله في بعث التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين في ميادين الفلاحة والصحة والتكنولوجيات.

من جهته، نوه القريشي كمال، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-بنغلاديش بأهمية هذا التنصيب. واعتبره إضافة جديدة في صرح العلاقات بين الهيئتين التشريعيتين. وأكد في ذات الوقت ضرورة بعث تعاون مثمر في مختلف المجالات.

بدورها، نوهت ممثلة وزارة الخارجية بالتقارب الذي ما فتئ يتطور بين البلدين. واستعرضت جهود الارتقاء بالعلاقات الثنائية من خلال التعاون الاقتصادي لاسيما في مجالات الفلاحة والتجارة والطاقة.

يشار إلى أن رئاسة المجموعة البرلمانية الجزائر-بنغلاديش رجعت لقريشي كمال. فيما رجعت نيابة الرئاسة لعبد الرحمان بقلاب، وأما منصب المقرر فعاد لتمار مصطفى.