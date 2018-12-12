أشرف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، عبد الحميد سي عفيف، اليوم الأربعاء، على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر–إيطاليا.

وحسب بيان، النجلس الشعبي الوطني، فقد حضر التنصيب سفير إيطاليا بالجزائر، باسكال بيرارا، إلى جانب ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية.

وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، تطرق سي عفيف، إلى الديناميكية التي تطبع العلاقات المميزة التي تربط الجزائر بإيطاليا.

لاسيما بعد توقيع البلدين على اتفاقية صداقة وتعاون وحسن الجوار في جانفي 2003.

وأبدى ارتياحه لما فتحته من آفاق جديدة جسّدها حوار مثمر وتشاور سياسي بناء.

في إطار شراكة استراتيجية تجمع الجزائر ببلد يعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين بواقع 10 ملايين دولار كحجم مبادلات تجارية سنويا.

وهو رقم –يضيف- سي عفيف، مرشح للإرتفاع خاصة في ظل التوجه الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

والرامي إلى بناء اقتصاد وطني متنوع بشراكة قوية مع الدول الصديقة.

وعلى الصعيد البرلماني، أعرب سي عفيف عن أمله في أن يسهم تنصيب هذه المجموعة البرلمانية للصداقة،

في تعزيز أواصر الصداقة وتقريب الرؤى حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

مؤكدا في هذا الخصوص أهمية مجموعات الصداقة، كآليات فعالة.

من شأنها تنشيط القنوات الدبلوماسية البرلمانية وبعث التعاون البرلماني قدما بين الهيئتين التشريعيتين.

من جانبه، أثنى السفير الإيطالي، على مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

وأكد حرص بلاده على ترقيتها إلى أعلى المستويات، بالنظر إلى المصالح المشتركة والإمكانات المتاحة عند البلدين لتجسيدها على أرض الواقع.