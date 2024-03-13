تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية الصربية

تمّ اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر- صربيا، وذلك بهدف الارتقاء بالتعاون البرلماني بين البلدين إلى مستويات أعلى.

و أبرز رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، رابح بوثلجة، أهمية هذه المجموعة في إقامة جسور تواصل بين برلماني البلدين. وفتح قنوات للحوار والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على الصعيد الاقتصادي. أو السياسي أو الثقافي أو من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

من جهتها، ثمّنت سفيرة جمهورية صربيا بالجزائر، آنا بيتكوفيتش، تنصيب هذه المجموعة. التي من شأنها -كما قالت- أن تساهم في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين. خاصة في ظل وجود اهتمام مشترك من الجانبين لتطوير الحوار السياسي والبرلماني. وكذا التعاون الاقتصادي الى أعلى المستويات، داعية إلى تكثيف الزيارات بين برلمانيي البلدين لإعطاء حركية أكبر للتعاون المشترك.

ومن جانبها، اعتبرت ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، سهيلة بوقروة. أن تنصيب هذه المجموعة سيعطي دفعا قويا لتشجيع التواصل بين الجانبين بهدف استكشاف فرص تعاون جديدة. وكذا تعزيز التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة هذه المجموعة البرلمانية، سميرة برهوم، على ضرورة العمل من أجل تعزيز الحوار. وتبادل الخبرات التشريعية بين برلماني البلدين بغية خلق قوة مؤثرة في الفضاءات الدولية والإقليمية.

وبعد أن ذكرت بعمق العلاقات المتميزة بين الجزائر وصربيا، أكدت برهوم أن المجموعة البرلمانية ستعمل على رسم معالم جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمار بين الجزائر وصربيا من أجل صناعة مستقبل واعد للبلدين.

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