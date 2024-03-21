أشرف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أحسن هاني، اليوم الخميس، على مراسم تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر – بوتسوانا.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، أثنى هاني أحسن على التشاور والتعاون المستمر بين البلدين. خصوصا فيما يتعلق بمواقفهما حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

لاسيما فيما يتعلق بترقية السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف ضمن الأطر التي يضمنها الاتحاد الإفريقي خدمة للمصالح العليا للقارة.

كما أكد نائب الرئيس على رغبة القيادة الجزائرية في توطيد علاقات التعاون بين البلدين. خصوصا في إطار مواصلة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية لدفع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى في جميع المجالات.

كما أشار إلى أن تأسيس المجموعة البرلمانية للصداقة يعد رافدا من روافد تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر وبوتسوانا.

وكذا إعطائها بعدا جديدا للرقي بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات سيما منها الاقتصادية والتجارية. خاصة أن البلدان يتمتعان بطاقات كبيرة من الناحية الاقتصادية، وهذا خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.

ومن جهته، كشف سمير باشا ممثل وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بأن تنصيب هذه المجموعة تعتبر خطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز التنسيق بين المؤسستين التشريعيتين في كلا البلدين.

وكذا توحيد مواقفهما في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية خاصة وأن جمهورية بوتسوانا تحتضن مقر المنتدى البرلماني لمجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC).

كما ذكر بتطابق وجهات نظر البلدين حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة كما هو الشأن بالنسبة لقضية الصحراء الغربية وكذا دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما أشاد بالمناسبة بالموقف الشجاع الذي تبنته حكومة بوتسوانا بخصوص التنديد وبشدة بالجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين العزل.