وخلال اللقاء، شدد على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.

ونوه بدور بلغاريا في الاتحاد الأوربي، معلنا تنصيب المجموعة الجزائرية للصداقة مع بلغاريا قريبا.

ومن جهته شدد السفير البلغاري، على ضرورة مواصلة جهود التعاون على جميع المستويات، داعيا لإتاحة الفرصة، للاستفادة من خبرات وتجارب البلدين.

وأبدى استعداده التام للتواصل الدائم والتعاون مع لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية.