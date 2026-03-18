تنصيب المخبر المتنقل لمراقبة النوعية وقمع الغش بمينائي سكيكدة وبجاية

شهد كلٌّ من ميناء سكيكدة وميناء بجاية، تنصيب “المخبر المتنقل لمراقبة النوعية وقمع الغش”، وهذا في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 8 مارس 2026 المتعلقة بمضاعفة مخابر مراقبة النوعية عبر الموانئ والمطارات، وعملاً بتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود الرامية إلى تسريع وتيرة عمليات المراقبة وتعزيز نجاعتها ميدانيًا.

وجرت هذه العمليات بحضور ممثلي مختلف الهيئات المعنية، لاسيما مديري التجارة، مسؤولي مخابر مراقبة النوعية. رؤساء المفتشيات الحدودية، إلى جانب إطارات المؤسسات المينائية، حيث تم الوقوف على جاهزية هذه الهياكل. المتنقلة وما تتوفر عليه من تجهيزات تقنية متطورة.

وبالمناسبة تمّ تقديم شروحات مفصلة حول آليات عمل المخبر المتنقل، الذي سيمكن من إجراء التحاليل المخبرية. بعين المكان، بما يضمن السرعة في التدخل والدقة في النتائج.

