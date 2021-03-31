تنصيب المدير الجديد لأملاك الدولة بتندوف

واشرف على عملية التنصيب الكاتب العام لولاية تندوف بمقر الولاية.
تم اليوم، تنصيب صويلح عثمان مديرا جديدا لأملاك الدولة خلفا لموباريك العربي الذي حول إلى ولاية أدرار للشغل نفس المنصب.
واشرف على عملية التنصيب الكاتب العام…
تمكنت مصالح الامن الحضري الثاني بخنشلة من توقيف شخصين في العقد الثاني من العمر متورطان في قضية سرقة الهواتف النقالة.
حيثيات القضية تعود إثر شكوي تقدمت…
تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم من إنتشال جثث 8 أشخاص غرقوا داخل محطة ضخ مياه الصرف الصحي بمحاذاة سجن واد غير ببجاية.
الضحايا، ووفق المعلومات المتوفرة…
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