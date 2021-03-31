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تنصيب المدير الجديد لأملاك الدولة بتندوف

أخبار الجزائر
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تنصيب المدير الجديد لأملاك الدولة بتندوف
بقلم لجرب محمد

تم اليوم، تنصيب صويلح عثمان مديرا جديدا لأملاك الدولة خلفا لموباريك العربي الذي حول إلى ولاية أدرار للشغل نفس المنصب.

واشرف على عملية التنصيب الكاتب العام لولاية تندوف بمقر الولاية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=979300

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