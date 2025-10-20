إعــــلانات
تنصيب المدير العام الجديد للديوان المركزي لقمع الفساد

بقلم نادية بن طاهر
أشرف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل، على مراسم تنصيب المدير العام الجديد للديوان المركزي لقمع الفساد، خذايرية كريم.

وحسب بيان للوزارة، تم تنصيب خذايرية كريم، في هذا المنصب، خلفا لمختار الأخضري. وقد حضر هذه المراسم إطارات من وزارة العدل.

وأشار البيان، إلى أن الديوان المركزي لقمع الفساد، مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية. مكلفة بالبحث والتحري عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد، موضوعة لدى وزير العدل، حافظ الأختام.

وأُنشأت هاته الهيئة، بموجب المادة 24 مكرر من القانون رقم 06-01، المؤرخ في 20 فيفري 2006. المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم.

