تنصيب المدير العام الجديد للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء

أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الإثنين، على تنصيب البروفيسور أحمد نخلة، أخصائي في جراحة الصدر والشرايين وزراعة الكلى، مديرًا عامًا للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.

وحسب بيان للوزارة، جرت مراسم التنصيب بمقر الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، حلوز عابد. إلى جانب إطارات الإدارة المركزية لوزارة الصحة وإطارات الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.

وبهذه المناسبة، هنّأ الوزير المدير العام الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة. كما أشاد بمساره المهني المتميّز، مثمّنًا جهوده العلمية وإسهاماته القيّمة في تطوير هذا المجال الحيوي الهام.

وشدّد الوزير على ضرورة رفع تحدّي زرع الأعضاء والعمل على بعث هذا المجال من جديد. بما يعزّز قدرات المنظومة الصحية ويرسّخ مكانة الجزائر إقليميًا وقاريًا في مجال زرع الأعضاء.

كما أكد وزير الصحة على أهمية العمل المشترك والتنسييق الدائم بين مختلف الفاعلين لإحداث ديناميكية جديدة في هذا المجال الحيوي. داعيًا إلى العمل بروح الفريق وتوحيد الجهود لرفع مستوى الأداء والمساهمة الفعّالة في دعم المنظومة الصحية الوطنية.