تنصيب المدير العام للبحرية التجارية والموانئ

أشرف وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، على مراسيم تنصيب هلال بن عودة، مديرا عاما للبحرية التجارية والموانئ.

وحسب بيان للوزارة، تمت مراسيم التنصيب بحضور إطارات الإدارة المركزية، ومسيري المجمعات القطاعية.

وإغتنم الوزير الفرصة للتذكير بالتحديات الكبرى التي تواجه قطاع النقل، لاسيما النمط البحري.

داعيا إلى ضرورة ترسيخ روح التعاون، والعمل كفريق واحد في سبيل الرقي بهذا النمط الإستراتيجي، وتحقيق جميع الأهداف المسطرة.

كما أبدى الوزير إستعداده لتقديم كل الدعم اللازم للمدير العام الجديد في أداء المهام الموكلة إليه، متمنيا له السداد والتوفيق.