تنصيب المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط بشرشال
أشرف وزير الأشغال العمومية والنقل، اليوم الأحد، على تنصيب عمار قرين مديرا عاما للوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط بشرشال.
وحسب بيان للوزارة، فإن قرين كان يشغل من قبل منصب المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز والتنمية.
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