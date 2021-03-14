تنصيب المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط بشرشال

الوطني
  • -
  • 0
تنصيب المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط بشرشال
بقلم نادية بن طاهر

أشرف وزير الأشغال العمومية والنقل، اليوم الأحد، على تنصيب عمار قرين مديرا عاما للوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط بشرشال.

وحسب بيان للوزارة، فإن قرين كان يشغل من قبل منصب المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز والتنمية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=971428

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com