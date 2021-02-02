تنصيب المرصد الوطني لمراقبة وفرة المنتوجات الصيدلانية

أشرف وزير المواد الصيدلانية لطفي بن باحمد اليوم الثلاثاء على تنصيب المرصد الوطني لمراقبة وفرة المنتجات الصيدلانية.

المرصد مهامه متابعة المنتجات التي تعرف ندرة على مستوى المخازن اويكثر الطلب عليها اضافة الى الصيدلانية بفضل منصة رقمية.

وخلال التنصيب أشار الوزير أن هذه ستسمح بضمان وفرة المنتجات الصيدلانية بفضل منصة رقمية مخصصة لجمع المعلومات لصالح المتعاملين المعنيين.

المرصد سيرأسه رضا بلقاسمي ممثلين عن الوكالة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية ومنتجين وموزعين ونقابات وإتحاديات وجمعيات ونقابات أطباء وصيادلة.

ومن مهامه، اقتراح الحلول والإجراءات المناسبة لضمان توفر المنتجات بصفة مستدامة.

خاصة الادوية الأساسية في إطار الاستراتيجية المنفذة من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية.

والجديد في هذه الهيئة، هو اشراك الاطباء والصيادلة والموزعين والمنتجين والمستوردين.