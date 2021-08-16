تنصيب المستشار عبد الحفيظ علاهم رئيسا للجنة تقييم وتعويض المتضررين من الحرائق

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، بتنصيب المستشار عبد الحفيظ علاهم، رسميا، رئيسا للجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من الحرائق.

هذا وأشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، على تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من الحرائق.

وترحم رئيس الجمهورية ، خلال جلسة التنصيب، على أرواح شهداء الحرائق، وأمر أعضاء اللجنة بالعمل بالمساواة مع كل المتضررين وبكل شفافية.

وبعد ذلك أعطى رئيس الجمهورية تعليمات صارمة لأعضاء اللجنة للعمل بطريقة منظمة مع كل القطاعات واللجان الولائية. التي يترأسها الولاة للشروع فورا في تعويض الخسائر للمعنيين.

وتتمثل مهمة اللجنة في استقبال ملفات اللجان الولائية المكلفة بتقييم الخسائر.