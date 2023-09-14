تنصيب المفتشيات الجهوية التابعة للمفتشية العامة بوزارة الصحة
تم صبيحة اليوم، الخميس بمقر وزارة الصحة تنصيب المفتشيات الجهوية التابعة للمفتشية العامة على مستوى الإدارة المركزية.
وجاء القرار تنفيذا للمرسوم التنفيذي رقم 23-216 المؤرخ في 7 جوان 2023 الصادر في العدد 40 من الجريدة الرسمية والقرار المؤرخ في 17 جويلية 2023 الصادر في العدد 59. حيث تشمل مهامها في حدود إختصاصها الإقليمي القيام بأعمال تفتيش و مراقبة و تقييم للهيئات و الهياكل. و المؤسسات التابعة لقطاع الصحة سواء العمومية منها أو الخاصة وذلك تحت سلطة المفتش العام لوزارة الصحة.
وحسب بيان للوزارة، فقد طلبت من المفتشين الجهويين السهر على الإستعمال العقلاني و الأمثل للموارد البشرية و المالية و المادية و الوسائل و التجهيزات الطبية. من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بالإضافة إلى ضرورة مراقبة الشروط العامة لحفظ الصحة و الأمن الصحي. في هياكل و مؤسسات الصحة العمومية و الخاصة و في مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصحة