تنصيب المفتش العام الجديد للمصالح الجبائية

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم 22 أكتوبر 2023، بمقر وزارة المالية، على مراسم تنصيب المفتش العام للمصالح الجبائية، إسماعيل حماوي. جرت هذه المراسم بحضور المديرية العامة للضرائب وعدد من إطارات الإدارة الجبائية.

وأكد الوزير خلال هذه المناسبة الرسمية، على الدور الحيوي الذي تلعبه المفتشية العامة للمصالح الجبائية في تعزيز النزاهة والمهنية في أداء الواجب الضريبي. وأكد على أهمية مهمتها التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في القطاع الجبائي، بالإضافة إلى دورها الرقابي في مجال تنفيذ السياسات الجبائية.

وفي نفس السياق، أثنى الوزير على الكفاءة العالية للمفتش العام الجديد الذي تميز بخبرة واسعة وتمتع بسجل حافل من المناصب والمسؤوليات على مستوى المصالح الخارجية للضرائب. كما أضهر خلال مساره المهني صفات مهنية عالية وأخلاقيات معترف بها، والتي ستمكنه من تحمل هذه المسؤولية الكبيرة بكل إخلاص وكفاءة.

في الأخير، شدد الوزير على أهمية تحويل الخبرة والمعرفة خاصة في المجال الجبائي إلى الأجيال الجديدة من خلال التوجيه والتأطير، وذلك لضمان استدامة التحسين في مجال الضرائب والالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية. حيث تجسد هذه المراسم تعبيراً عن التزام وزارة المالية بتعزيز قدرات وكفاءات الإدارة الضريبية، وتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي.