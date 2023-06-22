تنصيب المندوبية الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لمنطقة الجزائر

أشرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، اليوم الخميس، على تنصيب صورية لوز على رأس المندوبية الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لمنطقة الجزائر.

وأوضحت ولاية الجزائر عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي. حضر بمعية رئيسة المجلس الشعبي الولائي، نجيبة جيلالي. مراسم التنصيب التي جرت ، بقاعة المحاضرات للولاية (EX CPVA).

يشار أنه خلال مراسم التنصيب قدم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان هدية رمزية لكل من الوالي ورئيسة المجلس الشعبي الولائي. عرفانا وتقديرا للتسهيلات المقدمة من طرف مصالح الولاية لاحتضان المراسم.

جدير بالذكر أن المراسم حضرها كل من السيدات والسادة رئيس المحكمة العليا، نواب المجلس الشعبي الوطني، أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، المفتش العام، الولاة المنتدبون، المدراء التنفيذيون، المدراء العامون للمؤسسات العمومية الولائية وإطارات الولاية، رؤساء اللجان الدائمة الست بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمندوبين الجهويين، واعضاء بذات المجلس.