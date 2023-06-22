أشرف اليوم رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان عبد المجيد زعلاني على مستوى قاعة المحاضرات بولاية الجزائر. على تنصيب المندوبية الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لمنطقة الوسط.

وتم اليوم تنصيب بصفة رسمية لوز صورايا مندوبا جهويا للجزائر العاصمة و التي تشمل 11 ولاية.

التنصيب حضره كل من والي ولاية الجزائر عبد النور رابحي و السيد رئيس المحكمة العليا طاهر ماموني. و رئيسة المجلس الشعبي الولائي نجيبة جيلالي.

بالاضافة الى حضور مجموعة من القضاة و رئيس مجلس قضاء الجزائر و النائب العام ورئيس مجلس المحاسبة. و كذلك حضور السلطات المدنية والعسكرية المحلية. ووفد من اعضاء و إطارات المجلس.

وقد صرح رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان عبد المجيد زعلاني ان المجلس له خمس مندوبيات جهوية. بكل من ولاية بشار وورقلة وقسنطينة،ووهران والعاصمة، والمندوبية. بإعتبارها شريك للولاية وهيئة إستشارية و دستورية تم تعيينها منذ حوالي 6 أشهر. و مهمتها تقديم استشارات و تعمل دراسات. كما تمنح اراء للمواطنين.

كما أضاف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان انه سيتم تنصيب السيدة جليل خيرة كمندوب جهوي لولاية وهران عن قريب .