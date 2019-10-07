تنصيب المنسق الولائي للسلطة المستقلة للإنتخابات في الطارف

تم اليوم الإثنين، تنصيب الدكتور مراد عمراني، كمنسق ولائي للسلطة المستقلة للإنتخابات بالطارف، عن طريق نائب رئيس السلطة عبد الحفيظ ميلاط.

وحضر اللقاء ممثلين عن المجتمع المدني، أين أكد موفد رئيس السلطة الوطنية على حرية قرارات السلطة.

وأضاف الموفد، أن عملية التنصيب ستنتهي قبل الجمعة القادم، وأن الإنتخابات الرئاسية القادمة ستكون نزيهة.

وتابع ذات المتحدث، أن الإنتخابات ستعرف مشاركة قوية، مستندا إلى التوافد المتدفق على التسجيل في القوائم الانتخابية.

وأكد الموفد، بأن كل الإمكانات البشرية والمادية متوفرة لتنظيم إنتخابات شفافة ونزيهة.

وذكر أن السلطة بحاجة إلى دعم الشعب الجزائري، والذي يعد الضامن الوحيد للوصول إلى إنتخابات شفافة ونزيهة.