تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء تيزي وزو

نُصب اليوم الأربعاء النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء تيزي وزو، سفيان سوير، خلفا لعبد القادر عمروش، خلال حفل أقيم بمقر المجلس بحضور الأمين العام لوزارة العدل،محمد رقاز.

ويأتي هذا التنصيب تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في سلك القضاء يوم 27 جويلية 2025.

وفي هذا الصدد، حث ممثل وزير العدل حافظ الأختام. سوير على عدم ادخار أي جهد لترقية العمل القضائي بهذه الولاية و تحقيق ما ينتظره المواطنين من قطاع القضاء. قبل أن ينوه بالجهود. التي بذلها عمروش خلال فترة توليه لهذا المنصب.

كما أكد في كلمته أن هذا التنصيب يهدف إلى “إعطاء ديناميكية لتسيير المجالس القضائية وتحسين نوعية أدائها. من خلال تعيين كفاءات بشرية برهنت عن جدارتها في الميدان القضائي، و كذا إتاحتهم الفرصة للتعيين.بالوظائف العليا و تحفيزهم لإثبات قدراتهم في التسيير و القيادة بغرض تحقيق الأهداف المنتظرة من قطاع العدالة”.

من جهته، ثمن النائب العام الجديد لمجلس قضاء تيزي وزو. جهود مصالح الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة. مؤكدا على أهمية التنسيق بين جميع الهيئات القضائية و المدنية و العسكرية لتحقيق نتائج ايجابية.

كما أكد التزامه بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في عمله. خدمة لمصلحة الوطن و المواطنين.