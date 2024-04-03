تنصيب الهواري رحالي على رأس بنك الجزائر الخارجي

أشرف اليوم وزير المالية، لعزيز فايد, على تنصيب الهواري رحالي مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي، خلفا للسيد لزهر لطرش.

خلال حفل التنصيب الذي نظم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة, عبر فايد رحال عن تمنياته بالنجاح في مهامه الجديدة،مؤكدا على “ضرورة مواصلة جهود تطوير هذه المؤسسة وعصرنتها وتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد الوطني”.

كما دعا الوزير إلى “تسريع مختلف ورشات عصرنة بنك الجزائر الخارجي قصد تلبية الاحتياجات المتغيرة لزبائنه”، مؤكدا على “أهمية الإبداع والتكيف مع التكنولوجيات الحديثة من أجل إبقاء بنك الجزائر الخارجي في طليعة الصناعة المصرفية”.

وحسب البيان، فإن رحالي قد شغل سابقا العديد من مناصب المسؤولية في القطاع المصرفي، بما في ذلك منصب رئيس مجلس إدارة بنك الجزائر الخارجي.