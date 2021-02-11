تنصيب الهيئة المؤقتة للمديرية العامة للخدمات الجامعية

الوطني
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تنصيب الهيئة المؤقتة للمديرية العامة للخدمات الجامعية
بقلم أمينة داودي

نصّب الأمين العام لوزارة التعليم العالي اليوم الخميس، بمقر الوزارة، الهيئة المؤقتة المديرة للمديرية العامة للخدمات الجامعية.

وتتكون الهيئة من تبيب مصطفى، منسق الهيئة المديرة، وعمور عبد المجيد، وبن قطاف محمد، وإنزارن إسماعيل.
وشدّد الأمين العام على ضرورة الشروع الفوري للهيئة في التكفل العاجل بالمسائل ذات الأولوية، في تحسين الخدمات المقدمة للطالب.

كما أكد الأمين العام على ضرورة إعادة تهيئة وتأهيل الفضاءات والهياكل الخدماتية، من تدفئة وصيانة وترميم وتهيئة المحيط.

بالإضافة إلى توفير الأمن، من أجل إطار حياتي ومعيشي لائق بطلبتنا، لتمكينهم من التحصيل العلمي في ظروف جيدة.

كما طمأن الهيئة المديرة على أنها ستلقى العون والمرافقة من الوزير والأمين العام، ومديرية المالية والوسائل العامة، إلى غاية تعيين مدير عام جديد.


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