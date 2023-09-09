تنصيب الوالي الجديدة لبومرداس.. مراد يشدد على دخول مدرسي جيد وهذا ما دعا إليه

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، أن الحركة الأخيرة في سلك الولاة يريد رئيس الجمهورية من خلالها خلق ديناميكية محلية جديدة.

كما أشار وزير الداخلية على هامش إشرافه على تنصيب الوالي الجديدة في ولاية بومرداس، إلى أن رئيس الجمهورية يحرص على تسريع وتيرة التنمية المحلية. و ترقية مستوى الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.

في حين، شدد مراد، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دخول مدرسي جيد. من خلال استلام كل المرافق التربوية ووضعها حيز الخدمة

كما ذكر وزير الداخلية، بتعليمات رئيس الجمهورية للولاة والتي ألح فيها على ضرورة استقبال المواطني. بالتنسيق مع مصالح وسيط الجمهورية والتكفل الأمثل بانشغالاتهم. مضيفا أن “رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للمواطن أينما وجد وكلنا هنا لتلبية حاجيات المواطنين”.