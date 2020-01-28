تنصيب الوالي الجديد على رأس ولاية تيارت

إستلم محمد الأمين درامشي، منصبه على رأس ولاية تيارت، خلفا للوالي السابق عبد السلام بن تواتي، والذي أنهيت مهامه في الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا.

والوالي الجديد خريج المدرسة الوطنية للإدارة، شغل عدة مناصب، منها مفتش بوزارة الداخلية، وآخر منصب شغله كان أمين عام لذات الوزارة.

وقد حضر حفل التنصيب السلطات المدنية والعسكرية والأمنية لولاية تيارت.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال الوالي الجديد، أن الهدف الجوهري له، هو استرجاع ثقة المواطن.

ودعا درامشي، جميع المسؤولين على مستوى الولاية، للإستماع إلى انشغالات المواطنين، والتكفل بها حسب الأولوية والتحدث معهم بلغة الصراحة.