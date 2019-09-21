تنصيب الولاة المنتدبون الجدد للمقاطعة الإدارية لولاية الجزائر

أشرف عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر، اليوم السبت، بمقر الولاية، على حفل تنصيب الولاة المنتدبون الجدد للمقاطعات الإدارية لولاية الجزائر.

وحضر حفل التنصيب، على غرار صيودة، رئيس المجلس الشعبي الولائي، والإطارات الأمنية والمدنية لولاية الجزائر.

ويتعلق الأمر بكل من جمال قاسمية المقاطعة الإدارية للشراقة، يوسف بشناوي المقاطعة الإدارية لزرالدة، سمير نفلة المقاطعة الإدارية للدار البيضاء.

بالإضافة إلى فوزية نعامة المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، الشريف بودور، المقاطعة الإدارية لبراقي، يزيد دلفي، المقاطعة الإدارية لحسين داي.

وعمار لقواسم، المقاطعة الإدارية الدراسية، نجية نسيب، المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله.

وتم تعيين الولاة المنتدبون الجدد،بإطار الحركة الجزئية للولاة والولاة المنتدبون،التي أقرها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح،يوم 17 سبتمبر.

وشهد الحفل الذي تم بمقر الولاية، تكريم الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية الذين تم إنهاء مهامهم.