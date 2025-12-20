إعــــلانات
تنصيب برلمان الطفل رسميا يوم الإثنين

بقلم نادية بن طاهر
أعلن المجلس الشعبي الوطني، عن التنصيب الرسمي لبرلمان الطفل، يوم الإثنين المقبل.

وقدم المجلس الشعبي الوطني برنامجا متنوعا من الجولات التعليمية والثقافية. تشمل زيارات ميدانية لأبرز المؤسسات الرسمية للدولة والمواقع الثقافية والسياحية بالعاصمة.

كما سينتقل أعضاء برلمان الطفل بين محطات متعددة، يتيح من خلالها البرنامج المعد لهم، الاهتمام بالعلوم والابتكار. والتعرف على عمل مؤسسات الدولة واستكشاف المواقع الثقافية.

وستسهم هذه الزيارات في ربط المعرفة النظرية بالواقع الميداني، وتعزيز الوعي بالتاريخ والهوية لدى النشء الصاعد.

