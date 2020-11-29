أشرف مساء اليوم الأحد، المدير العام للدراسات ممثلا للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوعلام سعيداني على تنصيب بلحاج غنية مديرة للمدرسة الوطنية العليا للغابات بخنشلة.

وتعد المدرسة الجديدة، المدرسة الوحيدة على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وحضر مراسم هذا التنصيب والي ولاية خنشلة والأسرة الجامعية والإعلامية وكذا السلطات المدنية والعسكرية، وتعتبر هذه المدرسة مكسبا هاما سيساهم في تطوير قطاع الغابات على مستوى الوطن بتكوين إطارات عليا لفائدة هذا القطاع.

كما سيسمح وضع حيز الخدمة لهذة المؤسسة التعليمية لإستقبال أولى الدفعات خلال إفتتاح الموسم الجامعي المقرر يوم 15ديسمبر القادم.