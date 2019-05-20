تنصيب بلقاسم زغماتي رسميا نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر

تم اليوم الإثنين، رسميا، تنصيب بلقاسم زغماتي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر.

وفي هذا الشأن صرح وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهمي، أن تنصيبه يأتي بعد أن وضع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، ثقته فيه.

وأشار أن تنصيبه يأتي في مرحلة دقيقة، تمر بها الجزائر، والمتمثلة في محاكمة رؤوس الفساد، خاصة وأن الشعب الجزائري يولي أهمية لقطاع العدالة للنهوض بدولة القانون.

كما أكد أن تنصيبه نابع من الخبرة وحنكته، وتمسكه بقيم العدالة، التي أفنى 40 عاما من عمره في خدمتها.

وأورد الوزير، أنه منذ التحاق زغماتي بسلك العدالة سنة 1981، تقلد عدة مناصب ومسؤوليات، ستكون خير عون له في القيام بمسؤوليته.