تنصيب بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل غدا الخميس

سيتم، غدا الخميس، تنصيب بلقاسم زغماتي، كوزيرا للعدل حافظ للأختام، خلفا لسليمان براهمي الذي انهيت مهامه، اليوم الأربعاء.

و قد شغل بلقاسم زغماتي، منصب النائب العام بمجلس قضاء العاصمة .