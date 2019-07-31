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تنصيب بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل غدا الخميس

الوطني
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تنصيب بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل غدا الخميس
بقلم شهرزاد مزياني

سيتم، غدا الخميس، تنصيب بلقاسم زغماتي، كوزيرا للعدل حافظ للأختام، خلفا لسليمان براهمي الذي انهيت مهامه، اليوم الأربعاء.

و قد  شغل بلقاسم زغماتي، منصب النائب العام بمجلس قضاء العاصمة .


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