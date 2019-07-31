تنصيب بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل غدا الخميس

و قد شغل بلقاسم زغماتي، منصب النائب العام بمجلس قضاء العاصمة .
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يشل، منذ صبيحة أمس إلى اليوم الأربعاء ،قاطنو الحي الصفيحي "حسان عبد القادر" الشريان البري لولاية تيسمسيلت على مستوى نقطة دوران "سيدي منصور" الطريق الوطني…
تمكن عناصر المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى المركز الحدودي أم الطبول، من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة والمقدرة ب 13.000 دينار تونسي غير…
لقي صبيحة اليوم، شخصين حتفهم، وأصيب 4 آخرون من سطيف، في طريق الكاف بتونس.
وحسب معلومات أولية، فقد كانت العائلة في عطلة، ومن المفترض عودتها اليوم…
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