تنصيب بن صالح رئيسا للدولة يتصدر عناوين الصحف العالمية

تصدر خبر تنصيب بن صالح، رئيسا للدولة، عناوين الصحف والمواقع العالمية، العربية منها والأجنبية.

فقد عنونت اليومية الأمريكية “وورلد نيوز”، صفحتها الأولى، بـ”رئيس الدولة الجزائرية الجديد يتعهد بالتحرك نحو الانتخابات”.

وأشارت في مقالها، أن بن صالح، تعهد بتأسيس هيئة مستقلة، لوضع أسس إجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا من ولايته.

كما تحدث عن إنشاء هيئة “ذات سيادة” على وجه الاستعجال، بمساعدة الطبقة السياسية والمجتمع المدني، لوضع شروط “انتخابات نزيهة وشفافة”.

من جانبه، تحدث موقع la libre الفرنسي، عن وعود رئيس الدولة الجديد، حول إجراء انتخابات رئاسية شفافة.

موقع الجزيرة، هو الآخر، تناول الموضوع، وتحدث عن تعهدات بن صالح، بإعادة الكلمة للشعب.

وأشار الى التزامه “بإجراء انتخاب رئاسي شفاف ونزيه”، و”تسليم السلطات إلى رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، وذلك في ظرف زمني لا يمكن أن يتعدى التسعين يوما اعتبارا من تنصيبه بصفة رئيس الدولة”.

أما RT، فقد فضلت افتتاح مقالها بتأكيد بن صالح، عزمه الدعوة لانتخابات رئاسية خلال 90 يوما، وفق ما نص عليه الدستور، وتشكيل هيئة مستقلة تشرف على إجراء الانتخابات.