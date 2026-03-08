تنصيب بن مداني الهادي على رأس الخدمات الجامعية الجزائر وسط

أشرف المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، البروفيسور عادل مزوغ، مساء اليوم الأحد. بمقر الديوان، على مراسم تنصيب بن مداني الهادي مكلفاً بتسيير الخدمات الجامعية الجزائر وسط. خلفاً بن قارة خالد.وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية للديوان.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة. أعرب البروفيسور عادل مزوغ عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للسيد بن مداني الهادي. في مهامه الجديدة، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود من أجل تطوير وتحسين منظومة الخدمات الجامعية بما يتماشى وتطلعات الطلبة.

كما شدّد المدير العام على ضرورة تكاتف جهود الإطارات والموظفين لدعم المسؤول الجديد، والعمل بروح الفريق الواحد بما يخدم المصلحة العامة للطلبة ويُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الجامعية.