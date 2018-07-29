تنصيب بوشنافة الطيب نائبا عاما جديدا لمجلس قضاء سيدي بلعباس

أشرف اليوم المفتش العام بوزارة العدل، الطيب الهاشمي، على مراسيم تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء سيدي بلعباس بوشنافة الطيب.

هذا التنصيب بعد الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك القضاء والرؤساء والنواب العامين الاخيرة.

وأكد الهاشمي على أهمية مواصلة تنفيذ توصيات إصلاحات العدالة التي أقرها رئيس الجمهورية.

وعلى ضرورة التحلي بالنزاهة الموضوعية والمسئولية في سبيل إنجاح المؤسسة القضائية.

وأضاف نؤكد على الحرص على مواصلة المجهود القائم لتطوير قطاع العدالة.

وتكييف جاهزيته باستمرار بالتعامل في إطار القانون مع كل تصرف قد يسئ إلى مؤسسات وهيبة الدولة.

ودعا الهاشمي جميع الفاعلين بقطاع العدالة من أجل بذل المزيد من الجهد والعمل كما ونوعا.

مذكرا إياهم بـالمسئولية الملقاة على عاتقهم والتي تقتضي منهم التحلي بالصبر والسلوك المثالي والالتزام والتحفظ.

وبفرض سلطان القانون وسيادته وتطبيقه بموضوعية ونزاهة.

وأبرز من جهته النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس بوشنافة الطيب عقب تنصيبه.

أهمية تضافر جهود مجمل الفاعلين بقطاع العدالة وضرورة الالتزام بحسن سير المرفق القضائي.