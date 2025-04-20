تنصيب بومدين سنوسي مديرًا عامًا لجازي

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بمعية وزير المالية، اليوم الأحد، بمقر الصندوق الوطني للاستثمار، على مراسم تنصيب بومدين سنوسي مديرًا عامًا لشركة أوبتيموم تيليكوم الجزائر (جازي)، خلفًا لمحي الدين علوش.

وحسب بيان لوزارة البريد، عملية التنصيب تمت بحضور المدير العام للصندوق صالح لعبني ، المساهم الرئيسي في جازي. وكذلك إطارات من كلا الوزارتين ومسؤولين في شركة جازي.

وخلال مراسيم التنصيب، أشاد وزير المالية بالجهود المبذولة من طرف محيد الدين علّوش خلال فترة تسييره بالنيابة للمؤسسة. مثمنًا ما قدمه لضمان استمرارية العمل وتحقيق الاستقرار الإداري.

كما قدم تهانيه لبومدين سنوسي بمناسبة تعيينه، متمنيًا له النجاح في مهامه الجديدة. مؤكدًا على ضرورة اعتماد ديناميكية جديدة داخل المؤسسة، والتركيز على الابتكار والتطوير لضمان الريادة وتعزيز التنافسية.

من جهته أكد وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بأن تعيين بومدين سنوسي يأتي في إطار ديناميكية تحديث وعصرنة قطاع الاتصالات، خاصة من خلال النشر الوشيك للجيل الخامس. و ستكون خبرته التكنولوجية ومعرفته العميقة بالميدان ركيزتين هامتين لجعل جازي فاعلا أساسيا في هذه المرحلة الجديدة.

كما حرص الوزير على توجيه الشكر لمحي الدين علوش نظير الجهود الكبيرة التي بذلها على رأس الشركة بالنيابة منذ أوت 2022. مشيدا بالتزامه المستمر في هيكلة جازي والتقدم الملحوظ المسجل في تطوير الحلول التكنولوجية في خدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.

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