تنصيب تبون رئيسا للجمهورية غدا بحضور عديد الشخصيات

سينصب، عبد المجيد تبون، غدا الخميس، رئيسا للجمهورية، في حدود الساعة العاشرة صباحا، بقصر الأمم.

وسيحضر حفل تنصيب رئيس الجمهورية، شخصيات وطنية ودولية ، سيكون في استقبالهم رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح.

وسيؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية، في بداية حفل التنصيب، ليلقي بعدها خطابا، ثم يباشر مهامه بصفة رسمية.

وحسب المادة 90، يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين حسب النّصّ الآتي:

“بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم باللّه العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، وأحترم حرّيّة اختيار الشّعب، ومؤسّسات الجمهوريّة وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّلم في العالم. واللّه على ما أقول شهيد”.