تنصيب تشارلز رسميا ملكا جديدا لبريطانيا

أعلن مجلس الجلوس على العرش في بريطانيا، اليوم السبت، رسميا، تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا.

وانطلقت مراسم إعلان الملك تشارلز الثالث رسميا ملكا لبريطانيا، صباح اليوم السبت. حيث اجتمع مجلس من كبار السياسيين والمسؤولين في قصر سانت جيمس في لندن لتنصيبه.

ومنذ عام 1952، عندما تولت الملكة اليزابيث الثانية الراحلة العرش، هذه هذه المرة الأولى التي يقام فيها حفل التنصيب.

ووقع الملك تشارلز، على بيان تنصيبه ملكا على العرش بريطانيا، كما ألقى كلمة بهذه المناسبة.

وقال الملك تشارلز في كلمته: “والدتي قدمت مثالا عن حب طويل الأمد وتضحيات كبيرة وإرثها سيبقى خالدا”.

للإشارة، فإن الأعلام المنكّسة حدادا على رحيل الملكة إليزابيث سترفع مجددا بعد تنصيب الملك تشارلز. ثم يعاد تنكيسها يوم غد.