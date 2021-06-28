تنصيب ثعبان مراد أمينا عاما لبلدية قسنطينة

أشرف الأمين العام لولاية قسنطينة، على مراسم تنصيب ثعبان مراد بصفته أمينا عاما لبلدية قسنطينة. وذلك بحضور مدير الإدارة المحلية ورئيس دائرة قسنطينة ورئيس البلدية .

وخلال عملية التنصيب ذكر الأمين العام بتعليمات الوالي خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 24 جوان 2021. حيث وقف على الاختلال الكبير في تنشيط المصالح الإدارية لبلدية قسنطينة. مما يتطلب تجنيد كل الإطارات لتحسين آداء مختلف مصالح البلدية خدمة للمواطن.