تنصيب جازية جدو مديرة عامة بالنيابة للمؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار

تم اليوم الأحد تنصيب جازية جدو المديرة العامة الجديدة بالنيابة للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار في مهامها، خلفا لأمين شيكر.

وجرى حفل التنصيب تحت إشراف وزير الإتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي.

حيث أشار إلى أن هذه العملية تكرس مبدأ إستمرارية مؤسسات الدولة، منوها بالجهود الكبيرة التي بذلها أمين شيكر على رأس المؤسسة.

وكذا الكفاءة العالية التي أظهرها في تسيير وتنظيم وإدارة هذه المؤسسة الهامة بكل حماس وصرامة.

مهنئا في ذات السياق المسؤولة الجديدة متمنيا لها النجاح في المهمة التي أوكلت لها والمسؤولية الثقيلة التي ألقيت على عاتقها.

خاصة في هذا الظرف الخاص الذي تعرفه البلاد، معربا عن ثقته في أن كفاءة وتجربة جدو ستمكنها من أداء مهمتها الحساسة والهامة بنجاح.

مبرزا أهمية التحديات الراهنة بالنسبة للقطاع الذي قام خلال الأيام الماضية بتنصيب لجنة مكلفة بتجسيد الشفافية والموضوعية.

في منح الاشهار العمومي بين جميع وسائل الاعلام العمومية والخاصة، من خلال التوفيق بين المقترحات التي تقدمها هذه الوسائل.

والتي من شأنها تحديد ضوابط توزيع أقساط الإشهار باحترام مبدأ الديمقراطية والشفافية.

وبمناسبة اليوم العالمي للصحافة، جدد الوزير تهنئته للأسرة الإعلامية، مؤكدا أن هذا اليوم يكرس آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة.

ويؤسس للخطاب الصحفي المسؤول الذي يكفل حق التعبير والرأي ويعمل على تثقيف وتوجيه المجتمع وعلى نقل المعلومة بصفة موضوعية.

دون تهميش المبادرات والاقتراحات القائمة على التفاهم والسلم ودون التركيز بصفة مفرطة على المواضيع ذات الحساسية والإشاعات المضللة المنتجة للفتنة بين أبناء الوطن الواحد”.