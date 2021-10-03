أشرف المدير العام للتكوين العالي والبحث العلمي بوعلام سعيداني، ممثلا عن وزير التعليم العالي. على تنصيب جعفر بوعروري مديرا جديدا لجامعة الدكتور يحي فارس بالمدية.

وحضر مراسم التنصيب مسعود بولعراس الامين العام للولاية نيابة عن جهيد موس والي الولاية، الى جانب إطارات عن جامعة المدية.

واستهل المدير العام للتكوين العالي والبحث العلمي تدخله بالحديث عن الدخول الجامعي والرهانات المواجهة واهمها التلقيح لضمان دخول صحي وامن.

كما عرج على الرهانات التي باتت تخوضها الجامعة الجزائرية في تكريس مسعى إثراء البحوث العلمية. وفقا لإستراتيجية استشرافية تستجيب للمقتضيات الراهنة.