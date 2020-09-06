تنصيب جمال الدين حموش أمينا عاما لولاية الجزائر

أشرف اليوم الأحد، والي الجزائر، يوسف شرفة، على مراسم حفل تنصيب الأمين العام للولاية، جمال الدين حموش، خلفا لدحماني محمد.

وحضر فعاليات هذا الحفل بالنور عبد الكريم رئيس المجلس الشعبي الولائي، الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية لولاية الجزائر، المدراء التنفيذيين للولاية.

وخلال الحفل ألقى الوالي كلمة، حث فيها على العمل والتنسيق الدائم للنهوض بالتنمية وضرورة تظافر الجهود خدمة لمصلحة الولاية والوطن.

للإشارة فقد تقلد جمال الدين حموش، عدة وظائف سامية من بينها، رئيس ديوان والي ولاية الجزائر ومفتش عام بولاية البليدة.